Кондратьев возложил цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны

День Победы в Краснодаре начался с возложения цветов к мемориалу в сквере Жукова.

Почтить память солдат, которые не вернулись с поля боя и не дожили до 73-й годовщины Победы, собрались сотни горожан. Это люди разных возрастов и профессий, а также сами ветераны.

С цветами к бюсту маршала Жукова пришли глава региона Вениамин Кондратьев, спикер краевого парламента и вице-губернаторы. Продолжилась церемония у Вечного огня на площади Памяти Героев. Погибших воинов почтили минутой молчания, а потом в их честь прозвучали оружейные залпы.

От Вечного огня уже многотысячная колонна отправилась на Всесвятское кладбище. Вместе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко и митрополитом Исидором Вениамин Кондратьев возложил цветы к могиле героев Советского Союза братьев Игнатовых, а также к памятнику воинам, освобождавшим Краснодар.

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