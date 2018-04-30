Кондратьев: возобновление импорта турецких томатов не отразится на кубанской продукции

С 1 мая Россия разрешает поставки помидоров всем турецким производителям. До этого поставки помидоров в РФ из Турции были разрешены только 20 предприятиям.

При этом пока не отменяется действующая сейчас квота в объеме 50 тыс. т в год.

«Кубанские овощи — это уже сложившийся бренд, качественный и экологически чистый. И жители, и гости нашего края хотят видеть на своих столах свежие и вкусные томаты. Уверен, возобновление импорта турецких томатов не отразится на реализации продукции кубанских сельхозтоваропроизводителей. Более того, конкуренция — это дополнительный стимул для развития», — прокомментировал ситуацию Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что сейчас в Краснодарском крае площадь теплиц составляет более 200 га. Общий урожай овощей в 2017 году превысил 800 тыс. т, в том числе около 100 тыс. было собрано в теплицах. С начала текущего года аграрии Кубани уже получили 22,8 тыс. т овощей, сообщает ТАСС.

«Это первое место в России, здесь мы абсолютные лидеры в стране. Если говорить именно о томатах, то за последние годы их производство возросло на 25%. Турецкая продукция здесь особой роли не сыграет», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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