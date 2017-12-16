Кондратьев: впервые в новой истории казаки начали получать землю, положив начало казачьей экономике

Об этом губернатор заявил 16 декабря на заседании отчетного сбора Кубанского казачьего войска.

Участие в мероприяии приняли войсковой атаман Николай Долуда, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, члены Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы, духовенство.

Вениамин Кондратьев поприветствовал участников отчетного сбора по видеосвязи. Он подчеркнул, что 2017 год был очень важным для Кубанского казачьего войска.

«Впервые в новой истории России наши казаки начали получать землю, положив начало казачьей экономике. Это то, что уже сегодня позволяет создавать экономический фундамент войска», — отметил глава региона.

По его словам, сегодня кубанское казачье войско максимально вовлечено во все сферы жизни — это и госслужба, и обеспечение безопасности на улицах, охрана школ, участие в управлении регионом, активно прорабатывается вопрос создания казачьей милиции.

Среди важных событий года Вениамин Кондратьев назвал Первый Всероссийский форум казачьих обществ и создание Союза казачьей молодежи. Он также акцентировал внимание на том, что Краснодарский край выступил с инициативой создания Всероссийского казачьего войска, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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