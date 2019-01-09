Кондратьев: впервые за много лет зеленая зона в Краснодаре создана с нуля» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); Кондратьев: впервые за много лет зеленая зона в Краснодаре создана с нуля

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В Юбилейном микрорайоне открыли аллею в честь 80-летия образования края. На торжественном мероприятии присутствовал губернатор Вениамин Кондратьев.

Аллея появилась на территории, изначально предназначенной под многоэтажную застройку. После обращений жителей к губернатору было принято решение обустроить здесь рекреационную зону. По инициативе главы региона администрация города обратилась в Арбитражный суд края с иском о досрочном расторжении договора аренды и возврате земли в муниципальную собственность.

«Сегодня Краснодар активно развивается, но нам важно не количество новых квадратных метров жилья, а чтобы жизнь в городе была комфортной для людей. А парки, скверы — это необходимое условие развития города, и жители это понимают. Спасибо за ваше неравнодушие. В том числе благодаря вашей активной позиции нам удалось с нуля создать эту зеленую зону», — обратился к жителям Вениамин Кондратьев.

Мэр Краснодара Евгений Первышов добавил, что в дальнейшем площадь аллеи увеличится. По его словам, год назад здесь был котлован, но при поддержке администрации края территорию вернули.

«Эту работу мы продолжим, создадим большую пешеходную набережную, а также в текущем году благоустроим еще четыре территории в Краснодаре», — сказал Первышов.

Зеленая зона расположена вдоль реки Кубани. Здесь обустроили спортивные площадки, скейт-парк, высадили новые деревья и кустарники, провели берегоукрепительные работы.

Общая площадь составила 45,5 тыс. кв. м. Уложено 20,4 тыс. кв. м тротуарной плитки, высажено 1,8 тыс. деревьев и кустарников, в том числе 80 сосен. Общий объем средств превысил 165,6 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», создание первого этапа аллеи включает в себя благоустройство территории протяженностью 461 м и площадью 4,5 га.

На субботнике 3 ноября 2018 года жители микрорайона вместе с мэром высадили первые деревья.

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