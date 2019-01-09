В Юбилейном микрорайоне открыли аллею в честь 80-летия образования края. На торжественном мероприятии присутствовал губернатор Вениамин Кондратьев.

Аллея появилась на территории, изначально предназначенной под многоэтажную застройку. После обращений жителей к губернатору было принято решение обустроить здесь рекреационную зону. По инициативе главы региона администрация города обратилась в Арбитражный суд края с иском о досрочном расторжении договора аренды и возврате земли в муниципальную собственность.

«Сегодня Краснодар активно развивается, но нам важно не количество новых квадратных метров жилья, а чтобы жизнь в городе была комфортной для людей. А парки, скверы — это необходимое условие развития города, и жители это понимают. Спасибо за ваше неравнодушие. В том числе благодаря вашей активной позиции нам удалось с нуля создать эту зеленую зону», — обратился к жителям Вениамин Кондратьев.

Мэр Краснодара Евгений Первышов добавил, что в дальнейшем площадь аллеи увеличится. По его словам, год назад здесь был котлован, но при поддержке администрации края территорию вернули.

«Эту работу мы продолжим, создадим большую пешеходную набережную, а также в текущем году благоустроим еще четыре территории в Краснодаре», — сказал Первышов.

Зеленая зона расположена вдоль реки Кубани. Здесь обустроили спортивные площадки, скейт-парк, высадили новые деревья и кустарники, провели берегоукрепительные работы.

Общая площадь составила 45,5 тыс. кв. м. Уложено 20,4 тыс. кв. м тротуарной плитки, высажено 1,8 тыс. деревьев и кустарников, в том числе 80 сосен. Общий объем средств превысил 165,6 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», создание первого этапа аллеи включает в себя благоустройство территории протяженностью 461 м и площадью 4,5 га.

На субботнике 3 ноября 2018 года жители микрорайона вместе с мэром высадили первые деревья.

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