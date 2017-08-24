Кондратьев вручил ключи от 113 автобусов директорам кубанских школ

Торжественная церемония состоялась 24 августа в Краснодаре.

В ней также приняли участие вице-губернатор Анна Минькова, и. о. министра образования, науки и молодежной политики региона Константин Федоренко.

«Новый школьный автобус — символ нового учебного года. Современный, безопасный, оснащенный навигационным оборудованием транспорт — сегодня это жизненная необходимость. Путь ребенка от дома до школы и обратно должен быть в первую очередь безопасным», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Всего в этом году планируют приобрести 169 школьных автобусов, которые смогут перевозить 50 тыс. детей. Из них 113 транспортных средств закуплены в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», еще 33 автобуса пополнят автопарк за счет средств федерального бюджета и 23 — в рамках благотворительной помощи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 24 августа примет участие в краевом педагогическом совете.

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