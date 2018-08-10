Кондратьев вручил кубанским спортсменам государственные награды

В ходе торжественной встречи, посвященной Дню физкультурника, губернатор поздравил представителей спорта края с наступающим профессиональным праздником.

Кондратьев отметил, что на Кубани создаются максимально комфортные условия занятий спортом, как для любителей, так и для профессионалов. В прошлом году построили 15 спортивных площадок, шесть физкультурных комплексов, в этом году идет строительство еще 14 комплексов в сельских территориях.

«Спорт воспитывает и создает характер. Вы — гордость края и гордость страны. Это ваш праздник — тех, кто ведет активный образ жизни, по-настоящему любит спорт. Примите мои искренние поздравления», — обратился губернатор к присутствующим.

Заместитель главы региона Николай Долуда присоединился к поздравлениям и отметил, что Кубань четвертый год подряд получает переходящий Кубок минспорта России за первое место в смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди всех регионов страны.

«По итогам 2017 года число жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом в нашем регионе, составляет почти 2,5 млн человек или 48% от общего числа населения края. Более 206 тыс. детей в крае посещают спортивные школы», — подчеркнул вице-губернатор.

От всего депутатского корпуса с профессиональным праздником спортсменов поздравил депутат ЗСК Александр Поголов.

«Важно, что со стороны края вопросам спорта уделяется большое внимание. Во многом спортивные победы достигаются за счет создания достойных тренировочных баз и сильного тренерского состава», — отметил парламентарий.

В ходе встречи спортсмены рассказали главе региона об отсутствии базы для регби и краевого центра скалолазания. Кондратьев поручил профильным ведомствам проработать эти вопросы, рассмотреть возможность предоставления земли и помещений для этих целей.

В ходе мероприятия губернатор также наградил выдающихся спортсменов Кубани. Глава региона вручил благодарности президента Российской Федерации и министра спорта Российской Федерации четырем представителям края.

Почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани» удостоили еще четырех жителей региона. Кондратьев также вручил почетные грамоты администрации Краснодарского края и благодарности главы администрации региона. Почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» удостоили 12 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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