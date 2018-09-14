Кондратьев вручил награды ко дню образования Краснодарского края

Губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравили кубанцев с праздником в краснодарском Музыкальном театре.

Вениамин Кондратьев отметил, что свой 81-й день рождения Кубань встречает уверенной, стабильной, устремленной в будущее благодаря упорному труду каждого жителя края.

«Кубань — великая труженица! С какой любовью и самоотверженностью здесь растят хлеб для всей России. В этом году мы вновь собрали рекордный урожай. Хочу сказать огромные слова благодарности всем, кто внес вклад в продовольственную безопасность нашей страны», — подчеркнул губернатор.

Кондратьев подчеркнул, что нынешний год для Краснодарского края особенный — 75 лет назад регион был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

«Дорогие ветераны, мы помним, какой ценой вам досталась эта победа. Наши деды мечтали, что здесь заколосятся поля и будут цвести сады, отстроятся заново станицы и города, что на Кубани будут счастливы дети», — сказал глава края.

По его словам, представители нынешнего поколения стремятся быть достойными заветов дедов, вкладывая все силы в развитие края. Сегодня Кубань находится в пятерке ведущих регионов страны. Строятся новые предприятия, школы, детские сады, открываются офисы врачей общей практики на селе, ремонтируются дома культуры.

Краснодарский край постоянно становится центром проведения мировых событий. Губернатор выразил признательность всем, кто принимал участие в организации и проведении чемпионата мира по футболу в Сочи.

«Мы — многонациональный край, где мирно соседствуют сотни народов. Мы открыты и гостеприимны, в чем убедились многочисленные гости мундиаля», — сказал Кондратьев.

Юрий Бурлачко поздравил жителей региона от имени депутатов краевого парламента, отметив, что Кубань с каждым годом становится все более комфортной для жизни.

«Край славится не только богатыми урожаями — сегодня это регион с развитой экономикой и инвестиционной привлекательностью. Мы ставим из года в год значимые рекорды в АПК и в туризме. У Кубани огромный потенциал, край открыт для новых идей и позитивных изменений», — цитирует спикера ЗСК пресс-служба администрации Краснодарского края.

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