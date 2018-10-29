Кондратьев вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства. Фото

На Кубани в этом году собрали 10,5 млн т зерна. Третья часть всего урожая принадлежит фермерам.

В ходе краевого Дня урожая губернатор Вениамин Кондратьев поблагодарил аграриев за рекордные в стране показатели в уборке зерновых.

«Вы первые в стране и лучшие в России. Спасибо за неугомонную активность и упорство. Ваш твердый кубанский характер и искренняя любовь к родной земле — настоящая основа для жизни будущих поколений», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что благодаря работникам АПК Кубань сохраняет звание гаранта продовольственной безопасности России, местную продукцию поставляют в 70 стран.

Для аграриев действуют различные федеральные и региональные программы. В этом году объем господдержки составит 7,3 млрд рублей.

«Эти средства, в том числе, вы сможете направить на внедрение новых технологий. Тесное сотрудничество с наукой позволяет каждый год собирать рекордные урожаи», — отметил глава региона.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко выразил благодарность всем сотрудникам АПК и отдельно отметил работу ученых.

«Особые слова признательности заслуживает кубанская научная школа. Благодаря ее разработкам наше сельское хозяйство является передовым в стране», — сказал Бурлачко.

Вениамин Кондратьев вручил награды лучшим сотрудникам АПК. Указом президента страны за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель совета директоров акционерного общества «Родник» Николай Тимошенко из Тихорецкого района.

Медалью «Герой труда Кубани» награждены директор общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Лада»» Андрей Бервино из Кореновского района и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Прогресс»» Александр Неженец из Лабинского района.

Пять человек получили медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I, II, III степеней.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани» присвоено ректору Кубанского государственного аграрного университета Александру Трубилину.

Еще 76 работникам вручили почетные дипломы, грамоты и благодарности главы администрации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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