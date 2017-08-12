Кондратьев вручил приз победителю скачек на Кубок губернатора

Победителем главного события скакового сезона 12 августа стал жеребец по кличке Ролекс сельскохозяйственного предприятия ООО «Агро-Галан» Курганинского района.

Мастер-жокей Евгений Передерий получил награду из рук Вениамина Кондратьева.

Губернатор подчеркнул, что конный спорт в Краснодарском крае выходит на новый уровень.

«Мы выращиваем высококлассных скаковых лошадей, создаем тренировочную базу, у нас работают лучшие наставники. В крае созданы все условия для того, чтобы стать ведущим центром конного спорта в стране», ­— отметил он.

По словам Кондратьева, главная задача — сделать конный спорт на Кубани по-настоящему популярным, массовым и доступным, так как он помогает вырастить сильных, техничных спортсменов.

«В конноспортивных школах региона уже обучаются около 1 тыс. ребят. Наши наездники с каждым годом привозят все больше медалей с всероссийских соревнований», — добавил губернатор.

Также в этот день прошли состязания на приз Законодательного собрания Краснодарского края и Атамана Кубанского казачьего войска. Всего состоялось восемь заездов.

Кроме того, зрители увидели выступления кубанских творческих коллективов, конной группы Краснодарского ипподрома. По традиции прошел конкурс дамских шляпок, сообщает пресс-служба главы администрации Краснодарского края.

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