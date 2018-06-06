Кондратьев: все морские пляжи Кубани готовы к купальному сезону

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, пляжные территории привели к единому облику.

«В прошлом году опробовали такой формат на пляжах Долгой косы Ейского района, что позволило благоустроить по единым стандартам береговую полосу и увеличить площадь территории более чем на 320 тыс. кв. м. Теперь на косе Долгой единовременно могут с комфортом отдохнуть более 6,5 тыс. туристов», — сказал губернатор.

По его словам, в конце прошлого года бизнесу предложили стандарты по оформлению пляжей, экскурсионных бюро и бюро по размещению отдыхающих в едином стиле с использованием бренда «Курорты Краснодарского края». Пляжи в Анапе, Геленджике, Туапсинском районе уже оформили в одной стилистике.

Кондратьев подчеркнул, что Краснодарский край одним из первых в стране начал проводить добровольную классификацию пляжей. Во всем мире туристы привыкли ориентироваться на цвета пляжного флага при выборе мест отдыха. Сейчас категории присвоены 79 кубанским пляжам.

«Главный приоритет при организации отдыха на воде — это, конечно, безопасность людей. Пробы воды, организации службы спасения и медицинской помощи, инфраструктура — все это составляющие комфортного отдыха. И на сегодняшний день после освидетельствования к эксплуатации допущено почти 200 пляжей — они соответствуют необходимым требованиям», — подчеркнул губернатор.

Глава края сообщил, что продолжается работа по установлению на пляжах бесплатного Wi-Fi. Оборудование уже протестировали в Имеретинской низменности Сочи, в Джубге и Ольгинке. Позже его установят в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Темрюкском районах. К концу 2019 года беспроводным интернетом обеспечит около 500 морских пляжей. Работу ведут без привлечения бюджетных средств.

Отслеживать ситуацию в целом на курортах края будет оперативный штаб. Такие же штабы создадут и в муниципалитетах. Губернатор отметил, что три мобильные группы уже созданы. Они работают по трем направлениям обеспечения безопасности: на воде, туристических и экскурсионных маршрутах, в гостиницах и отелях. В центре внимания — правомерность размещения на пляжах объектов торговли и общепита, аттракционов и маломерных судов, спасателей и медперсонала, а также деятельность гостиниц для выявления «черных отельеров». Мониторинг курортных территорий ведут еженедельно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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