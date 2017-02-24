Кондратьев: Всемирные военные игры в Сочи — своего рода инвестиции

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал стартовавшие в Сочи III Всемирные военные игры.

«В Сочи начались зимние Всемирные военные игры — олимпиада для тех, кто в погонах. Накануне и символическое пламя привезли. Сегодня открытие, — написал губернатор в своем микроблоге в Twitter. — Военные из 26 стран соревнуются в 7 видах спорта. Кстати, проходят Игры на олимпийской инфраструктуре. И прямо перед инвестфорумом».

Глава региона добавил, что эти соревнования — тоже своего рода инвестиции.

«В развитие нашего спорта и в будущее зимних курортов Краснодарского края», — заключил губернатор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 февраля прибыл в Сочи для участия в официальной церемонии открытия Всемирных военных игр.

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