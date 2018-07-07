Кондратьев встретил президента Хорватии в аэропорту Сочи

Колинда Грабар-Китарович прилетела в Россию поддержать национальную сборную в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

«Мы рады приветствовать вас на кубанской земле. Впереди ответственный матч, уверен обе сборные достойно выступят и покажут красивую игру. Надеюсь, вы сможете не только посетить матч, но и оценить по достоинству комфорт и инфраструктуру нашего курорта», — обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев к Колинде Грабар-Китарович.

В день проведения игры четвертьфинала мундиаля ожидается рекордное количество гостей. Сочи полностью готов к очередной встрече с болельщиками. Для усиления безопасности на стадионе работает более 2 тыс. камер видеонаблюдения.

В целях исключения заторов автомобилей на дорогах и большого скопления людей на входных группах «Фишта», в день матча болельщикам рекомендуется прибывать заблаговременно, желательно за три часа до начала игры. Ожидается, что на четвертьфинальную игру приедет около 10 тыс. хорватских болельщиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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