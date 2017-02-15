Кондратьев встретился с кандидатом на должность прокурора Кубани Табельским

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 15 февраля встретился с кандидатом на должность прокурора Краснодарского края Сергеем Табельским.

Главе региона Табельского представил заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев.

Губернатор отметил, что Краснодарский край является одним из ведущих регионов России. Его социально-экономическое развитие во многом зависит от деятельности прокуратуры. Органы исполнительной власти края и прокуратуры на протяжении многих лет успешно решают совместные задачи по обеспечению экономической безопасности в регионе.

Кондратьев выразил уверенность в том, что и в будущем между органами исполнительной власти и прокуратурой сохранятся конструктивные, ориентированные на достижение реального результата отношения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты Законодательного собрания Кубани 15 февраля на 60-й сессии утвердили кандидатуру на должность прокурора Краснодарского края. Им стал Сергей Табельский. В 2013 году он был назначен на должность прокурора Калининградской области.

В ноябре 2016 года кандидатом на должность прокурора Краснодарского края был утвержден Марк Большедворский.

Источник