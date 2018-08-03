Кондратьев встретился с кубанскими школьниками в центре «Сириус» в Сочи

Победители и призеры научных, творческих олимпиад и соревнований стали участниками каникулярной программы «Школа науки и творчества «Сириус».

Ученики представляют шесть муниципальных образований края — Геленджик, Новороссийск, Краснодар, Кавказский, Кореновский, Славянский районы. Все они смогли попасть в «Сириус» благодаря поддержке губернатора и тесному сотрудничеству центра и руководства региона. С 2015 года уже более 500 кубанских школьников числятся в федеральной базе одаренных детей. В этом году уже 40 ребят приняли участие в образовательных сменах центра, 350 педагогов повысили свою квалификацию.

Каникулярная образовательная программа для школьников региона проходит с 29 июля по 4 августа. Подростки занимаются по двум профилям: «Введение в инженерно-конструкторскую деятельность (робототехника)» и «Школа космического пилота».

«Вы все одаренные, мыслящие ребята. Я бы очень хотел, чтобы то, чем вы сегодня увлекаетесь, стало вашей профессией. Чтобы те таланты, которые есть в каждом из вас, раскрылись и послужили на благо вам, нашему краю, а может, и всей стране», — сказал Вениамин Кондратьев.

Например, второклассник из Геленджика Ян Коцаренко уже сейчас уверен, что будет заниматься астрофизикой. В «Сириусе» он конструирует робота, который «сможет работать на большой высоте».

«Думаю, месяц буду собирать. Раньше я делал роботов только по инструкции, а здесь могу сам придумать, какого захочу. Но основное мое увлечение — космос. Хочу стать астрофизиком, чтобы изучать планеты и спутники, которые пригодны для жизни», — рассказал губернатору школьник.

Посмотреть, как происходит стыковка космического корабля с МКС, Ян Коцаренко может в соседнем со своей лабораторией кабинетом. Здесь ученики средних и старших классов управляют моделями космических аппаратов с помощью компьютера и подсказок преподавателя.

«Это трудно, но довольно интересно. Я уже год занимаюсь программированием и космонавтикой — можно сказать, что успешно. Но думаю, что «Сириус» научит меня чему-то новому в этих сферах. Сегодня программисты, инженеры, создавая новые технологии, меняют мир, и после окончания школы я хочу стать одним из таких людей», — поделился ученик восьмого класса из Кореновска Ярослав Панайотиди.

По словам Кондратьева, обучение в Сочи — это еще один способ для кубанских школьников продемонстрировать свои способности и заявить о себе. Итогом каникулярной программы станет научный фестиваль, на котором участники представят и защитят свои проекты.

«Не подведите своих родителей и педагогов, которые первыми поверили в вас. И главное, сами верьте в свою мечту. Если вы будете заниматься любимым делом, вы обязательно станете успешными в жизни», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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