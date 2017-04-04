Кондратьев встретился с новым прокурором Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в апреле встретился с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским. Нового руководителя ведомства представил заместитель генпрокурора РФ по ЮФО Андрей Кикоть.

«Для Южного федерального округа Сергей Табельский знакомый человек, был прокурором Калмыкии, впоследствии был назначен прокурором Калининградской области. Со всеми поставленными задачами справился. Это глубоко порядочный и профессиональный человек. Уверен, в Краснодарском крае он будет работать также эффективно», — сказал Кикоть.

Вениамин Кондратьев, в свою очередь, подчеркнул, что Кубань отличается слаженной работой всех правоохранительных органов.

«Надеюсь, что традиция такого взаимодействия будет продолжена. От стабильности в области правопорядка во многом зависит экономическая стабильность региона. Сегодня темпы экономического роста, наполняемость бюджета для нас в приоритете. Это то, что мы в итоге можем реализовать в различные социальные программы», — отметил губернатор.

Он выразил уверенность в том, что Сергей Табельский справится со всеми задачами, поставленными перед ним президентом и генеральным прокурором, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ о назначении Сергея Табельского на должность прокурора Краснодарского края. Ранее его кандидатуру утвердили депутаты Законодательного собрания Кубани. В ноябре 2016 года кандидатом на должность прокурора Краснодарского края был утвержден Марк Большедворский.

Источник