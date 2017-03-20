Кондратьев встретился с новым руководителем ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с новым руководителем главного управления МЧС России по краю Александром Тарарыкиным.

Нового руководителя главе региона представил глава Южного регионального центра МЧС РФ Игорь Одер. Он отметил, что Александр Тарарыкин — профессионал высокого класса, который своей эффективной работой в краевом управлении заслужил уважение и поддержку коллег.

«Речь идет о дальнейшем развитии краевой составляющей, «Кубань-СПАС» сегодня — мощное подразделение, известное не только в крае, но и за его пределами. Еще одно направление — участие в обеспечении безопасности на курортах, и особенно в детских лагерях», — сказал Одер.

По словам Вениамина Кондратьева, очень важно и ценно, что новый начальник регионального управления МЧС хорошо знает край и его природные особенности.

«Не допустить негативные природные явления и катаклизмы мы не можем, но максимально минимизировать потери от этих явлений и, самое главное, избежать человеческих жертв — возможно. Это основная задача, которая стоит сегодня перед нами», — подчеркнул губернатор.

Он выразил уверенность, что Тарарыкин справится с возложенными на него обязанностями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 2013 года Александр Тарарыкин занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС России в регионе по антикризисному управлению. Указом президента России 9 марта он возглавил краевое ведомство.

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