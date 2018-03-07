Кондратьев встретился с представителями китайской агрокомпании

Краснодарский край и КНР планируют развивать сотрудничество в сфере АПК.

В Краснодаре 7 марта состоялась деловая встреча главы региона Вениамина Кондратьева с делегацией компании COFCO International.

Как отметил губернатор, у края с Китаем давно налажены прочные торговые отношения. В КНР поставляют рыбу, злаки, алкогольные и безалкогольные напитки, муку, подсолнечное масло, мороженое. По мнению руководителя края, бизнес-диалог нужно и дальше укреплять.

«Мы — аграрный регион, и большое количество сельхозпродукции и выращивается, и производится в крае. В будущем мы можем экспортировать в Китай огромный спектр продукции по доступной цене», — подчеркнул Кондратьев.

По его словам, Кубань готова налаживать сотрудничество во многих областях. Например, предоставить инвестплощадку для строительства комплекса по производству растительного масла и муки. Также планируется привлечь китайских инвесторов для развития глубокой переработки и организовать в КНР поставки высококачественного кубанского мяса птицы.

Генеральный директор компании COFCO International Чи Цзинтао также выразил заинтересованность в сотрудничестве. Он уточнил, что корпорация проводит закупку кукурузы, риса, пшеницы, осуществляет глубокую переработку зерна. В Краснодаре расположен филиал организации, где работают около 20 сотрудников. Объем закупаемой зерновой продукции составляет 1 млн т, тем не менее этого недостаточно, считает Чи Цзинтао. В перспективе планируется увеличить этот показатель до 2-3 млн т.

«Цель нашей поездки — эту идею осуществить. В крае созданы льготные условия для иностранных инвесторов. Опираясь на наши производства на китайском рынке, мы будем развивать оборот с регионом. Надеюсь, что наше сотрудничество вступит в новую стадию», — подчеркнул Чи Цзинтао.

Как уточнил заместитель главы региона Василий Швец, край имеет большой опыт в сотрудничестве с иностранными компаниями. На сегодняшний день на Кубани работает более 300 предприятий с участием иностранного капитала из более чем 30 стран мира.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наша продукция выходила на мировые рынки. Надеемся на плодотворное сотрудничество на взаимовыгодных условиях», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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