Кондратьев встретился с президентом Союза ММА России Емельяненко

Встреча состоялась в рамках Кубка России по смешанному боевому единоборству (ММА), который проходит в Краснодаре 7-8 октября.

Федор Емельяненко стал почетным гостем соревнований. Во время общения Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани активно развиваются все виды спорта, в том числе и единоборства.

«Краснодарский край три раза подряд признавался самым спортивным регионом страны, и мы делаем все, чтобы у наших детей была возможность физически развиваться. Спорт, а особенно единоборства, позволяют ребятам воспитать силу духа, стойкость — это очень пригодится им в жизни», — подчеркнул губернатор.

Емельяненко отметил, что Кубок РФ проходит в Краснодаре впервые. Спортсмены-победители получат звание мастера спорта РФ, смогут выступить на суперкубке в Адыгее в конце 2017 года и войдут в состав сборной России.

«Сегодня уже прошли предварительные бои, основные финальные поединки состоятся завтра. Желаю победы сильнейшим и достойно выступить на суперкубке», — сказал президент Союза ММА.

Затем Кондратьев и Емельяненко побывали на Театральной площади Краснодара, где развернули свои площадки спортивные школы города. Юные борцы продемонстрировали гостям свое мастерство в разных видах единоборств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубок России по смешанному боевому единоборству в Краснодаре съехались сильнейшие бойцы страны: серебряные призеры чемпионатов федеральных округов, чемпионата Москвы, Санкт-Петербурга, бронзовые призеры чемпионата России, чемпионы Всероссийских соревнований 2017 года, чемпионы мира и Европы 2016 года.

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