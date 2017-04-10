Кондратьев встретился с продюсером фильма «Время первых»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 10 апреля обсудил с продюсером и исполнителем главной роли в фильме «Время первых» Евгением Мироновым прокат картины в крае.

Встреча главы региона и артиста состоялась в Краснодаре. В разговоре также принимала участие вице-губернатор Анна Минькова.

По словам Миронова, для продвижения картины в стране организуют различные мероприятия. Так, 12 апреля в День космонавтики школьники смогут приобрести билеты на фильм со значительной скидкой.

«Бороться с американской кинопродукцией сегодня очень сложно, молодое поколение уже «подсело» на экшн. Без поддержки в регионах продвигать наше российское кино очень сложно», — подчеркнул Миронов.

Как отметил Кондратьев, в Краснодарском крае скидки для групп школьников и студентов на билеты в кино будут действовать весь период проката картины «Время Первых».

«Наша задача — чтобы этот фильм дошел до зрителя, — подчеркнул губернатор. — «Время первых» — это о нашей стране, о людях, которые сделали ее великой. Важно, чтобы его посмотрели как можно больше школьников и студентов. Таких фильмов — о великом прошлом страны, о наших победах — сегодня не хватает».

При этом глава региона отметил, что сам посмотрит фильм со своей семьей в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Время первых» — российская драма режиссера Дмитрия Киселева. В основе сюжета — реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил в 1965 году Алексей Леонов с корабля «Восход-2». Главные роли в фильме сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Краснодарского края рассказали о впечатлениях от кинокартины «Время первых».

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