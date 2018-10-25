Кондратьев встретится с пострадавшими из-за подтопления жителями Туапскинского района

В муниципалитете 25 октября начали подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.

Вениамин Кондратьев встретится с жителями муниципалитета и проведет заседание КЧС.

В результате сильных осадков в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах в зоне подтопления оказались около 30 населенных пунктов. По поручению губернатора организованы оперативные штабы, в усиленном режиме работают спасательные и аварийные службы.

В Туапсинском районе подтоплено 1 тыс. 241 домовладение, эвакуировали около 120 человек. Для жителей организовали горячее питание и питье. Кроме того, 25 октября планируют приступить к ремонту поврежденного автодорожного моста в районе реки Цыпка.

В Туапсе занимаются восстановлением водоснабжения.

В Апшеронском районе пострадали Куринское и Кабардинское сельские поселения, а также Хадыженское городское поселение. В зоне подтопления — 900 домов, где проживает около 3 тыс. человек. Порядка 300 жителей эвакуировали в санаторий, школу и детский сад в Хадыженске. Всех обеспечили горячим питанием и водой.

К ликвидации последствий стихии привлекли около 400 специалистов и 100 единиц техники.

Сильные дожди и подтопления стали причиной прекращения движения на федеральной трассе в Сочи. В районе населенного пункта Макопсе поврежден мост — разрушено дорожное полотно, размыта одна из опор. Для ремонта привлекли 22 единицы техники. Работы начнутся, как только спадет уровень воды.

Кроме этого, на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Совет-Квадже. Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок: по расчетам специалистов, для восстановления полноценного движения по трассе может потребоваться около двух суток.

От прибрежной части отрезаны населенные пункты Марьино и Наджиго.

В Адлерском и Лазаревском районах есть локальные подтопления частных домовладений. С утра комиссии начнут подворовые обходы для оценки ущерба, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

В Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко. В Туапсе ввели план «Тайфун».

По последним данным, на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

В результате подтоплений на Кубани погибли два человека.

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