Кондратьев: выплаты за первенцев помогут увеличить рождаемость

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 28 ноября прокомментировал предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры поддержки молодых семей.

«Меры, предложенные сегодня президентом, помогут увеличить рождаемость и дать молодым семьям дополнительную и так необходимую им поддержку», — написал губернатор в своем твиттере.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года ввести ежемесячную выплату для детей до полутора лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой. В среднем она составит в 2018 году в зависимости от региона 10 тыс. 523 рубля, в 2019 году — 10 тыс. 836 рублей, в 2020 году — 11 тыс. 143 рубля.

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