Кондратьев выразил благодарность участвовавшим в освобождении Краснодара ветеранам

Губернатор Кубань Вениамин Кондратьев 12 февраля поздравил жителей Краснодара и всего региона с годовщиной освобождения города.

Глава региона отметил, что 74 года назад советские солдаты освободили Краснодар от фашистской оккупации.

«Сейчас в Краснодаре живут 26 фронтовиков, участвовавших в тех боях. Их великое дело не забыто. А мирная жизнь — лучшая благодарность, — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter. — Я низко кланяюсь перед этими людьми. И перед теми, кто жив, и перед теми, кого уже нет рядом с нами».

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