Кондратьев выразил недовольство работой департамента архитектуры Краснодара

Во время совещания по вопросам градостроительной деятельности на территории края обсудили проблемы высокой плотности застройки региональной столицы.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что развитие Краснодара, формирование его архитектурного облика должны быть постоянным предметом обсуждения с жителями города.

По итогам решений прошлого заседания градостроительного совета в краевой столице предприняли конкретные меры. В районе Западного обхода разработали проекты планировки, предусматривающие участки под школы и детские сады. Первые социальные объекты там уже возводятся. Завершена разработка концепции застройки поймы реки Кубань в районе Гидростроителей.

При этом ряд вопросов по-прежнему не решается. В частности, речь идет о высокой плотности застройки отдельных микрорайонов. В районе улиц Уральской и Старокубанской выданы разрешения на строительство домов на 14 тыс. жителей, часть высоток уже возведена. Опасения горожан вызывает и новое строительство рядом с поселками Краснодарский и Российский, где нет четкой схемы дорог и социальных объектов, при этом до ближайшей школы — 8 км.

«Кто выдавал разрешения на это строительство? Город должен развиваться, он должен строиться, но оставаться при этом комфортным для жизни. Не только квадратные метры, а жизнь должна быть в этих кварталах — школы, детские сады. Я подчеркиваю, архитекторы будут меняться, пока это безобразие не прекратится», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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