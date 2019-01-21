Кондратьев выразил соболезнования родным ученого Александра Найденова

Кубанский ученый скончался на 80-м году жизни.

«Он бесконечно любил свой край, любил дело, которым занимался и которому посвятил всю свою жизнь. В каждом рекордном урожае нашего региона — огромный вклад Александра Семеновича. Он всегда ратовал за бережное отношение к земле, за сохранение плодородия уникальных кубанских черноземов для будущих поколений», — говорится в тексте телеграммы от имени губернатора.

Вениамин Кондратьев отметил, что Александр Найденов подготовил больше 3 тыс. специалистов для сельского хозяйства региона.

«Уверен, каждый из них сохранит в своем сердце теплые воспоминания об учителе и обязательно будет продолжать его дело. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Семеновича Найденова. Его имя навсегда вписано в историю Краснодарского края. Память о нем навсегда сохраним в наших сердцах», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации региона.