Кондратьев выразил соболезнования семье Мурата Ахеджака

Глава Краснодарского края направил телеграмму в адрес родных бывшего вице-губернатора.

Вениамин Кондратьев сообщил, что потрясен произошедшей страшной трагедией.

«Не могу представить насколько вам сейчас тяжело. Всем сердцем разделяю вашу боль и горечь невосполнимой утраты», — отметил он.

Губернатор пожелал семье Мурата Ахеджака мужества, душевных сил и скорейшего выздоровления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», неизвестные ворвались в дом семьи Мурата Ахеджака в ауле Псейтук в Тахтамукайском районе. По предварительным данным, нападавшие избили всех, кто находился в доме.

В СУ СК РФ по Республике Адыгея подтвердили факт нападения и гибель одного человека. На месте работает оперативно-следственная группа.

Глава Адыгеи взял на личный контроль расследование нападения на семью Ахеджака.

Мурат Ахеджак родился 18 июля 1962 года. В декабре 2001 года занял должность полномочного представителя администрации Краснодарского края в Законодательном собрании региона. В апреле 2002 года он стал вице-губернатором Кубани по работе с ЗСК. В августе 2003 года его назначили заместителем губернатора по вопросам внутренней политики.

Политик умер 7 декабря 2010 года из-за болезни.

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Нападение на семью Мурата Ахеджака

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