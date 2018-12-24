Губернатор направил телеграмму родителям Александра Чубенко, живущим в Апшеронском районе.

«Эта внезапная трагедия потрясла всех нас. Для каждого родителя потеря ребенка — тяжелейшая утрата. Александр ушел молодым, полным сил и планов на жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять вашу боль. В эти скорбные дни желаю вам мужества, душевных сил и терпения. В своих сердцах вы навсегда сохраните светлую память о сыне», — сказал Вениамин Кондратьев.

Семье Александра Чубенко окажут помощь в организации похорон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задымление в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске Пермского края произошло утром 22 декабря. В зоне задымления остались девять человек — жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. Все они погибли.

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