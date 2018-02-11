Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил слова поддержки в связи с крушением самолета в Подмосковье.

«Страшная трагедия в Подмосковье. Разбился самолет, погибли все, кто находился на борту. Соболезную семьям погибших», — написал глава региона в микроблоге Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Ранее сообщалось о том, что связь с экипажем лайнера пропала через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

СМИ сообщили, что самолет Ан-148 мог столкнуться с вертолетом «Почты России» при взлете. «Почта России» опровергла сообщение о столкновении своего вертолета с Ан-128.

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