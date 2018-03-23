Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью руководителя краевого Роспотребнадзора

Павел Николаевич скоропостижно скончался 23 марта.

«Его уход — большая утрата для нашего края. Павел Николаевич был настоящим профессионалом своего дела, ответственным, талантливым руководителем, добрым, искренним человеком», — подчеркнул глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что организаторские способности Павла Николаевича, инициативность и принципиальность в профессиональных вопросах всегда являлись залогом эффективной работы Роспотребнадзора.

«Он внес огромный вклад в развитие региональной службы, всегда стоял на страже безопасности и здоровья жителей края. Горько осознавать, что от нас уходят такие люди», — сказал губернатор.

Павел Николаевич — заслуженный работник здравоохранения Кубани, кандидат медицинских наук. На должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю он был назначен 11 марта 2016 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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