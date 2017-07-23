Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью зампредседателя ЗСК Петренко

Из жизни 22 июля ушел заслуженный работник сельского хозяйства Кубани и Российской Федерации, Герой труда Кубани, заместитель председателя ЗСК.

«Кубань потеряла талантливого законодателя, опытного руководителя, выдающегося, искреннего и душевного человека. Всю свою силу и энергию Иван Михайлович посвятил родному краю. Рекордные результаты, которые показывает отрасль АПК сегодня — во многом его личная заслуга», — говорится в телеграмме главы региона.

Кондратьев подчеркнул, что, возглавляя аграрный комитет законодательного собрания, Иван Петренко уделял большое внимание поддержке садоводства и овощеводства, развитию личных подсобных хозяйств.

«Он делал все, чтобы сельхозпроизводители края имели равную возможность трудиться на своей земле, достойно работать и зарабатывать. Тяжело и горько говорить о близких людях — «был». Нам будет не хватать Ивана Михайловича. Светлую память о нем мы сохраним в наших сердцах», — цитирует губернатора пресс-служба администрации края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Ивану Петренко был 71 год.

Он был награжден орденами «Знак Почета» и «Трудового Красного Знамени», медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани», «Герой труда Кубани» и «За вклад в развитие законодательства Краснодарского края».

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