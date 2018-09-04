Кондратьев: высокотехнологичные станки нужны не только Кубани — они необходимы стране

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев осмотрел реорганизованный завод имени Седина в Краснодаре, где восстановлено станкостроительное производство.

Как отметил глава региона, предприятие всегда было уникальным для России с точки зрения промышленного потенциала, поэтому сохранить его профильное назначение — стратегическая задача.

«Было сложно поверить, что завод будет возрожден, но сегодня ни у кого нет сомнений, что у кубанского станкостроения есть будущее. Высокотехнологичные станки сегодня нужны не только Кубани, они жизненно необходимы всей стране. Не сомневаюсь, что это мощное предприятие снова будет гордостью региона и России, наша экономика должна строиться на таких заводах», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор, его заместитель Василий Швец, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов и генеральный директор «Южного завода тяжелого станкостроения» Дмитрий Дмитренко осмотрели новый цех, который уже работает. Завод будет производить станки и обрабатывающие центры, востребованные во многих отраслях промышленности. Пока аналогичное оборудование закупается машиностроительными предприятиями за рубежом.

«Первые станки уже начали собираться, поступать на капитальный ремонт. Со следующего года это будет уже полноценно работающее предприятие», — отметил Дмитрий Дмитренко.

Вениамин Кондратьев заверил, что Кубань готова максимально поддерживать проект на уровне региона за счет программы по развитию промышленности и средств Фонда развития промышленности.

До 2014 года завод имени Седина являлся основным предприятием по производству станкоинструментальной продукции на Кубани. Однако в связи с чрезмерной закредитованностью и отсутствием оборотных средств в 2014-2015 годах его работа была приостановлена. Сотрудникам не выплачивалась заработная плата.

По поручению Вениамина Кондратьева в декабре 2016 года вопрос с погашением задолженности по зарплате перед 151 работником завода на общую сумму 16 млн рублей был решен. Кроме того, по инициативе губернатора был разработан проект восстановления отрасли станкостроения на базе завода, велся активный поиск инвестора. Преемником предприятия стал «Южный завод тяжелого станкостроения». До 2020 года на заводе планируется создать до 300 новых рабочих мест. Привлекаются инженеры и рабочие, которые трудились до банкротства. Также достигнута договоренность с Кубанским государственным технологическим университетом о сотрудничестве в части подготовки кадров, в том числе о прохождении практики студентами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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