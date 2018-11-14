Кондратьев взял на личный контроль ситуацию с аварией на водопроводе под Крымском

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что особое внимание уделяют социальным объектам.

«На Троицком водопроводе идут ремонтные работы. Подача воды в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике будет восстановлена в течение суток. Без питьевой воды не останется никто. Поручил главам на местах организовать подвоз. Ситуация находится на моем личном контроле», — сообщил глава региона в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил, что, при необходимости, для обеспечения водой задействуют машины из соседних районов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за серьезной аварии на Троицком групповом водопроводе жители Новороссийска, Крымского района и Геленджика остались без воды. В Крымском районе провели экстренное совещание из-за аварии на водопроводе.

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