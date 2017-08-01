Кондратьев: за год объем иностранных инвестиций в Кубань составил 1,3 млрд долларов

По этому показателю Краснодарский край лидирует среди субъектов ЮФО и входит в топ-15 регионов РФ.

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям. По его словам, в 2016 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику края составил более 1,3 млрд долларов США.

«Такого объема инвестиций край достиг впервые за свое развитие. Необходимо эту динамику сохранить и развить. Сейчас приоритетная задача — поддерживать благоприятный бизнес-климат в регионе, в том числе и для иностранных инвесторов», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что на Кубани работает около 300 предприятий с иностранным капиталом из более чем 30 стран мира. Многие из них ведут бизнес в крае более 20 лет. С немецкой компанией CLAAS, расположенной в Краснодаре, в прошлом году заключили первый в России специальный инвестиционный контракт. Он предусматривает комплекс мер господдержки и налоговые льготы. В 2016 году предприятие «Данон» открыло в Краснодаре бизнес-сервис центр. Это помогло создать 350 новых рабочих мест.

«Мы ценим таких стабильных и надежных партнеров. Это не только налоги и новые рабочие места, но и показатель доверия к краю. Мы гордимся и хотим, чтобы и другие крупные иностранные компании выбирали нас, готовы наращивать взаимное сотрудничество», — пояснил губернатор.

По словам вице-губернатора Сергея Алтухова, в первую очередь инвесторы участвуют в формировании новых точек роста, помогают создавать стратегию развития Кубани, вносят совместные предложения по изменению законодательной базы для создания более комфортных условий ведения бизнеса. В регионе сформировали дорожную карту по улучшению инвестклимата. Также функционируют институты поддержки предпринимательства.

Председатель Южного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса Олег Жарко рассказал, что Кубань — один из наиболее привлекательных регионов для деятельности в РФ. Здесь созданы прозрачные и понятные условия работы. Однако существуют некоторые сложности, связанные с нехваткой кадров и подключением к сетям.

Кондратьев отметил, что для решения таких проблем создают промышленные парки. Они представляют собой готовую площадку со всеми необходимыми коммуникациями. Он уточнил, что сейчас делают ставку на создание высокотехнологичных производств.

«Нам нужны расширенные производства — предприятия глубокой локализации, новые технологии и решения. В этом мы рассчитываем на интерес со стороны иностранных инвесторов и готовы рассмотреть идею создания совместных научно-производственных центров», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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