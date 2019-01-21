Кондратьев за год поднялся в медиарейтинге глав регионов РФ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2018 год.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в общероссийском рейтинге поднялся на три позиции и занял десятую строчку. Возглавил список мэр Москвы Сергей Собянин. В первой тройке — губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Южном федеральном округе лидером по МедиаИндексу стал глава Крыма Сергей Аксенов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев занял в рейтинге вторую строчку, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров — третью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Медиалогии».

Вениамин Кондратьев осенью 2018 года ввел режим ЧС в регионе из-за сильных дождей. СМИ сообщали, что глава региона на заседании краевого штаба по ликвидации последствий ЧС поручил завершить расчистку пострадавших от непогоды поселений. Губернатор Кубани сообщил, что Кубань направила два вертолета санавиации с высокопрофессиональными врачами в Керчь. СМИ писали, что Кондратьев заверил президента Владимира Путина в том, что все поручения, изложенные в новом «майском указе», будут выполнены. Губернатор края заявил, что новая скоростная трасса Джубга — Сочи жизненно необходима для региона. Вениамин Кондратьев сообщил, что курортный сбор начнут взимать с 16 июля в наиболее популярных туристических районах региона.