Кондратьев: за лето на Кубани отдохнули более 640 тыс. детей со всей России

По словам губернатора, санаторно-курортное лечение для детей на побережье края успешно развивается и модернизируется.

«Мы стараемся сохранить звание главной детской здравницы страны. По итогам детской летней оздоровительной кампании оздоровительный эффект составил более 96%», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что за лето на Кубани отдохнули более 640 тыс. ребят, из них около 425 тыс. — кубанские школьники.

В течение всей летней кампании проводились медицинские осмотры детей. Всего осмотрели более 90 тыс. человек. Оздоровление детей проводилось на базе 88 организаций — в 86 муниципальных медицинских организациях и двух детских санаториях.

«Мы создаем в регионе все условия для отличного и, главное, безопасного детского отдыха. Лагеря и оздоровительные санатории Краснодарского края по праву считаются одними из лучших мест для отдыха школьников в России», — заключил Кондратьев.

В крае ежегодно отдыхает около 800 тыс. детей, треть из которых — ребята из других российских регионов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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