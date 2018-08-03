Кондратьев: за полгода на Кубани произвели 6,6 млн декалитров вина

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, кубанские вина всегда пользовались спросом в России, сейчас продукция выходит и на европейские рынки.

«Мы наращиваем объемы продукции — за шесть месяцев текущего года предприятия края произвели более 6,6 млн дал вина и 1,6 млн дал шампанского. Цифры превышают показатели прошлого года», — сказал глава региона.

Кондратьев отметил, что рост связан, в том числе, с восстановлением винодельческих предприятий. Последние годы значительные трудности испытывал «Мысхако» — один из старейших заводов Краснодарского края и России. В 2014 году предприятие было официально признано банкротом, производственная деятельность была остановлена.

«Задача власти и моя задача как губернатора была в том, чтобы помочь сохранить «Мысхако», его виноградники, не допустить, чтобы эта дорогостоящая земля использовалась по другому назначению», — подчеркнул губернатор.

При поддержке краевого минсельхоза для завода нашли нового инвестора. В прошлом году предприятие получило лицензии на производство вин с защищенным географическим указанием.

«В марте этого года возобновлено производство винодельческой продукции, в апреле уже были разлиты первые вина «Мысхако» — этот кубанский бренд мы не потеряли», — цитирует Кондратьева РИА «Новости».

Краснодарский край занимает первое место в России по объемам производства вина. В 2017 году было разлито 14,3 млн дал вина и 3,6 млн дал игристых вин. Это составляет более 40% объема российского вина, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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