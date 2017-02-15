Кондратьев: за пожар должен ответить застройщик

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 февраля заявил, что за пожар в краснодарской многоэтажке должен ответить застройщик.

«Ответственных за ЧП установит следствие. Но если по совести: за эту беду должен ответить застройщик и тот, кто узаконил такой дом», — написал глава региона в своем микроблоге.

Губернатор добавил, что работу спасателей усложняет то, что многие дома в микрорайоне стоят хаотично и сданы с нарушениями. Также он уточнил, что из горящего здания эвакуировали 480 человек.

«Распорядился помочь всем погорельцам. Людей на морозе мы не оставим. Обеспечим размещение, пока люди не найдут себе временное жилье», — написал Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

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