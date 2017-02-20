Кондратьев: заброшенные сельхозземли нужно возвращать в оборот

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 20 февраля обсудил с участниками краевого совещания в Тихорецке вопрос сохранения плодородия и эффективного использования сельскохозяйственных земель.

В мероприятии приняли участие спикер Законодательного собрания края Владимир Бекетов, вице-губернатор Андрей Коробка, главы муниципалитетов, представители аграрной науки, профильных ведомств и коммерческих структур, а также руководители, главные агрономы и инженеры сельскохозяйственных организаций.

«Еще один момент — эффективное распоряжение землей. Сейчас много говорят о том, что нужно заботиться о земле, о сохранении плодородия. В крае принят закон, обязывающий аграриев высевать многолетние травы в объеме не менее 10% от пашни. Он вступит в силу с 1 января следующего года. Но как он будет соблюдаться, зависит от всех нас», — сказал Кондратьев.

Коробка пояснил, что, согласно нормативному документу, собственники и арендаторы земель сельхозназначения площадью от 100 га и более для сохранения плодородия почвы, обязаны посадить не менее 10% многолетних бобовых культур. В среднем по краю этот показатель составляет 9,8%. Однако есть районы, где он меньше. Например, в Новопокровском, Кущевском, Крыловском и Приморско-Ахтарском районах.

«Земля — это главный источник дохода на Кубани, так было всегда. Давайте ее сохраним. Минеральные удобрения нужно вносить, но органика должна быть в приоритете, чтобы сохранить плодородие», — отметил губернатор.

По его словам, сельхозземля должна использоваться максимально эффективно, а не простаивать.

«По моей информации, в крае сейчас 49 тыс. га сельхозземель не используется по назначению. На это разные причины. Где-то банкротство, где-то дела в судах, где-то просто земля заброшена. Такого отношения нельзя допускать, нужно активизироваться, работать над тем, чтобы возвращать эти земли в оборот, в экономику», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 26 октября во втором чтении и в целом приняли поправки о многолетних травах.

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