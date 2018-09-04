Кондратьев: задача края — обеспечить страну качественным рисом

На Кубани началась уборка риса. Агрокультуру уберут с площади более 117 тыс. га.

«В Краснодарском крае началась уборка риса. Подчеркну, в этом году мы рассчитываем на высокие результаты уборки культуры — все предпосылки для этого есть. Задача края — обеспечить страну качественной кубанской рисовой крупой. Эта цель выполнима», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что объем производства риса в крае составляет около 80% от общероссийского валового сбора.

На сегодняшний день рисоводы обмолотили 5,6 тыс. га или 5% от запланированного. В уборке задействовано почти 650 комбайнов. Валовой сбор составляет 35,1 тыс. т при средней урожайности 62,4 ц/га.

«Мы планируем использовать рисовые чеки максимально эффективно. Конечно, говорить об урожайности и прогнозе валового сбора пока рано, но погодные условия в этом году складывались в нашу пользу. Даже несмотря на жаркое кубанское лето, чеки были обеспечены водой в полном объеме», — сказал Кондратьев.

По его словам, возмещение части затрат, связанных с подачей и отводом воды на рисовой оросительной системе — одно из важных направлений поддержки рисоводов Кубани. В этом году на эти цели выделили 200 млн рублей.

«Около 15 млн рублей выделено на приобретение элитных семян. Эти средства позволят аграриям работать как над качеством риса, так и ростом валового сбора», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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