Кондратьев: задержания чиновников должны показать, что самостроям нет места на Кубани

Об этом губернатор Вениамин Кондратьев заявил 20 апреля на Ялтинском международному экономическом форуме.

Глава региона отметил, что серии задержаний в рамках дел об обманутых дольщиках и самостроях произошли после двух лет переговоров.

«Дело в том, что два года мы вели диалог, где мы призывали остановить и самостройщиков и недобросовестных застройщиков, и вопрос двигался не с такой силой, как нам хотелось бы. А когда мы поняли, что есть те, кто их покрывает, оказывает содействие, то мы не ошиблись — дорожки привели в кабинеты чиновников», — сказал Кондратьев.

По его словам, эти задержания должны показать, что самостроям и недобросовестным застройщикам нет места в Краснодарском крае.

Глава региона добавил, что следствие и власти региона ищут ответы на вопросы о том, почему строились самострои, и почему этого не видели определенные чиновники, почему не сносились, какие действия в реальности были предприняты для борьбы с самовольной застройкой.

«Те, кто причастен к этим действиям или к бездействию, теперь, я уверен, понесут заслуженное наказание. Везде, где есть самострои, максимально сделаем все, чтобы их не было», — цитирует Кондратьева ТАСС.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о том, что для него не стали новостью задержания муниципальных чиновников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фигурантами дел о нарушении прав дольщиков на Кубани стали 15 человек. Было проведено около 100 обысков. Все это — результат масштабной прокурорской проверки, в ходе которой выявлено более 100 фактов нарушений закона.

В Краснодаре 18 апреля задержали главного архитектора города Игоря Мазурка. По данным Следственного комитета России, он выдавал разрешения на строительство в границах археологических памятников федерального значения. Ущерб составил миллионы рублей, самим памятникам нанесен невосполнимый вред.

Также 19 апреля появилось видео задержания первого вице-мэра Сочи. Сотрудники краевого управления ФСБ установили, что он незаконно выдавал разрешения на строительство недвижимости. Следователи считают, что своими действиями первый замглавы города нанес ущерб в 400 млн рублей. На кадрах задержания видно, что оперативные службы провели обыск на работе и в месте проживания чиновника. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Он данный находится под стражей.

В Сочи 20 апреля арестовали бывшего вице-мэра Юрия Паламарчука.

Проблемы обманутых дольщиков и незаконного строительства — одни из самых острых на Кубани. Накануне их обсудили заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Чиновникам на местах губернатор не раз давал понять, что в борьбе за права жителей края неприкасаемых не будет, в каждой ситуации есть конкретные виновные и ответственность в первую очередь лежит на власти.

Только в прошлом году в суды Кубани было подано более тысячи исков о сносе капитальных строений. Из них 71 — это многоквартирные дома.

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