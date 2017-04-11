Кондратьев занял пятое место в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в марте вошел в пятерку лидеров рейтинга влияния глав субъектов РФ.

Об этом стало известно по итогам исследования, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций. Кондратьев был отмечен в разделе «Очень сильное влияние».

Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. На втором месте — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, на третьем — президент Татарстана Рустам Минниханов, на четвертом — губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В марте в нем приняли участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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