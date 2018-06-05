Кондратьев занял второе место в медиарейтинге глав субъектов ЮФО

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май.

В Южном федеральном округе лидерами стали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Самым цитируемым стало сообщение о том, что Вениамин Кондратьев на встрече с президентом Владимиром Путиным заверил главу государства в том, что все поручения, изложенные в новом «майском указе», будут выполнены.

СМИ сообщили, что глава Кубани и учредитель компании «РусАнкер ИТ» Фридрих Депп подписали протокол о намерениях в сфере инвестиций на 500 млн рублей. В рамках подписанного документа компания планирует производить на Кубани инженерную технику.

Также Кондратьев заявил, что турпоток в Краснодарском крае с открытием Крымского моста возрастет на 1,8 млн человек в год. Помимо этого губернатор представил президенту России Владимиру Путину и президенту ФИФА Джанни Инфантино стадион «Фишт».

В общем рейтинге глав российских регионов Кондратьев поднялся на две позиции и занял 13-е место, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Медиалогия».

Индекс цитируемости (ИЦ) — медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего записи блогера.

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