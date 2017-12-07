Кондратьев заявил о необходимости менять структуру малого и среднего бизнеса Кубани

Об этом губернатор заявил во время совета по развитию предпринимательства в Краснодарском крае.

Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань находится в пятерке лидеров в стране по числу малых предприятий. В малом и среднем бизнесе занято около 800 тыс. жителей края. На долю МСП в валовом продукте региона приходится 33%. В целом по стране этот показатель составляет 19,9%.

Глава края отметил, что к 2030 году необходимо довести долю малого и среднего бизнеса в ВРП региона до 50%. При этом нужно менять саму структуру МСП — сейчас 70% предпринимателей заняты в сфере торговли и услуг.

«Это явный перекос в сторону «купи — продай». Давайте посмотрим на другие отрасли экономики, куда может зайти малый и средний бизнес. Кубань — курортный регион, у нас развивается промышленность, в этом процессе должен участвовать не только крупный бизнес», — сказал Кондратьев.

Он пояснил, что со своей стороны край готов максимально поддерживать начинающих предпринимателей. Фонд микрофинансирования Кубани выдает займы под 5% годовых. Объем займов, выданных за последние три года, составил более 1 млрд рублей, в ноябре показатель превысил рекордные 100 млн рублей.

В следующем году заработает региональный Фонд развития промышленности. Его капитализация составит 500 млн рублей.

«Мы подстраиваемся под существующие условия экономического развития, выделяем деньги на обновление промышленного потенциала — воспользуйтесь этим. Так мы быстрее раскачаем промышленный состав региона», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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