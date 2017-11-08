Кондратьев заявил о необходимости модернизации темрюкского «Пятого судоремонтного завода»

08 ноября в 16:45

Губернатор 8 ноября посетил предприятие, осмотрел цех по производству композитных материалов, плавучий док и набережную завода.

Сейчас головной филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка»» предоставляет услуги по ремонту и техобслуживанию кораблей, катеров и судов, в том числе по линии Министерства обороны РФ и подразделений береговой охраны ФСБ России.

Вениамин Кондратьев отметил, что предприятие работающее, но его необходимо развивать и дальше.

«Спрос на ремонт судов сейчас большой. Важно не потерять темпов развития завода, а вовремя интегрироваться в предприятие. Чтобы и завтра у вас были заказы, необходима модернизация», — сказал глава Кубани.

Вице-губернатор Василий Швец пояснил, что по поручению главы края подготовили предложение по включению завода в федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Минпромторг инициативу Кубани поддержал.

«Теперь необходимо реализовать программу на практике, чтобы мы получили новый современный завод. Он должен удовлетворять все запросы военно-морского и торгового флота», — добавил Кондратьев.

Объем финансирования для модернизации предприятия составляет 1,2 млрд рублей. Эти деньги, в том числе, предусматривают перспективу строительства маломерного флота.

Сейчас в России действует программа развития оборонно-промышленного комплекса 2011 — 2020 годов. Она рассчитана на расширение мощностей для исполнения гособоронзаказа. Объем ее финансирования составляет около 3 трлн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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