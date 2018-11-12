Кондратьев: жалобы на холод в квартирах и соцобъектах необходимо свести к нулю

Глава региона провел расширенное планерное совещание, на котором обсудили начало отопительного сезона в крае.

«Когда температура стала опускаться, за первые недели поступило больше 400 обращений из 30 муниципалитетов. А ведь докладывали, что все хорошо, котельные работают в штатном режиме и подают тепло в дома», — сказал Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что максимальное количество жалоб — 236 — поступило от жителей Краснодара, 55 обращений — из Новороссийска, 13 — из Тихорецкого района, еще десять обращений зафиксировано в Крымском районе.

Мэр краевой столицы Евгений Первышов заявил, что отопительный сезон в Краснодаре стартовал в октябре, около 500 социальных объектов получают тепло.

«Когда поступили жалобы, оперативно все починили и дали тепло в полном объеме. Динамика все-таки у нас есть. Если в прошлом году у нас было около 600 замечаний, то в этом — чуть более 200. Мы увеличили мощность ряда котельных, провели их ремонт, модернизировали. Зачастую разногласия возникают среди самих жильцов в результате регулирования уровня тепла: кто-то мерзнет, а кому-то жарко», — добавил Первышов.

Глава Тихорецкого района доложил, что все котельные уже работают в штатном режиме, соцобъекты подключены, причины жалоб уже устранены.

«Жалобы на холод в квартирах и соцобъектах необходимо свести к нулю. Наша задача — обеспечить теплом всех. Если по факту будет холодно, люди станут использовать обогревательные приборы, а значит, существенно увеличивается риск пожаров. Температура должна быть не ниже установленной нормы. Необходимо, чтобы управляющие компании это понимали и исполняли», — подчеркнул губернатор.

Еще один вопрос касался отключения электроэнергии. От жителей Краснодара за последние две недели поступило 55 таких обращений, 33 — из Новороссийска, добавил глава региона.

Как доложил министр ТЭК и ЖКХ края Александр Волошин, низкая пропускная способность сетей в поселках Знаменском и Новознаменском стала причиной отключения электроэнергии. По поручению губернатора разработали дорожную карту по развитию инженерной инфраструктуры поселков. Картой предусмотрено строительство блочного распределительного пункта. Ресурсоснабжающая организация «НЭСК-электросети» уже приступила к реализации этих мероприятий. Большая часть работ была выполнена в летний сезон.

Отключения прошли и по северной части города — в поселке Калинино, Российском, Военном городке. Перебои были связаны с перегрузкой ПС Калинино, которая составляла более 170%. В этом году завершена реконструкция подстанции, объект введен в эксплуатацию. В последнее время ограничения электроснабжения были связаны с переустройством сети и перераспределением нагрузок, уточнил министр.

«Предупреждайте людей, если ведутся работы. В случае аварий оперативную информацию должны доводить диспетчерские службы. Жители должны знать точное время, когда у них не будет света или воды. Действия энергоснабжающих организаций должны быть прозрачны и понятны», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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