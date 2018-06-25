Кондратьев: ждем российскую сборную на «Фиште»

Губернатор Краснодарского края рассказал о готовности Сочи принять отечественных футболистов.

«Сегодня определится, сыграет ли сборная России на нашем легендарном стадионе «Фишт». Матч с Уругваем станет решающим в этом вопросе, весь край с нетерпением ждет результат. У нас достойная сборная, за которую приятно переживать. Мы желаем ребятам удачи», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что сейчас в Сочи царит непередаваемо яркая и запоминающаяся атмосфера.

«Присутствуют и волнение, и азарт, но самое главное — доброжелательность и гостеприимство. Ждем продолжения этого праздника футбола, ждем российскую сборную на «Фиште»», — заявил Кондратьев.

Он добавил, что курорт на 100% готов принять и российских футболистов, и всю огромную армию болельщиков, которые находятся в предвкушении матча. Также глава региона выразил уверенность, что 1/8 финала мирового первенства станет настоящим футбольным праздником для Сочи, кто бы ни приехал играть на «Фишт», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборные России и Уругвая 23 июня сыграют в матче заключительного тура группового этапа в Самаре. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

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