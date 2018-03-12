Кондратьев: жилищный вопрос — важнейший для каждой сельской семьи

За время действия программы «Развитие сельских территорий» почти 3,5 тыс. сельских семей Кубани улучшили жилищные условия. Федеральная программа по развитию села будет продолжена.

На Всероссийском форуме сельхозпроизводителей 12 марта президент Владимир Путин заявил, что необходимо набрать опережающие темпы в развитии инфраструктуры села, в том числе обеспечить шаговую доступность медицины, построить и оснастить новым оборудованием сельские школы и дома культуры, повышать уровень газификации сел и их снабжение качественной питьевой водой. Надо также ускорить развитие сети телекоммуникаций, улучшить состояние автодорог.

По словам президента, нужно сделать жизнь на селе комфортной и привлекательной, запустить процесс постоянных изменений к лучшему, который будут чувствовать люди. Путин подчеркнул, что только создав все необходимые условия для повышения качества жизни, для самореализации людей, возможно обеспечить устойчивое развитие российского села.

По мнению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, учитывая, что 46% населения Краснодарского края проживает в сельской местности, наличие такой программы имеет особое значение.

«За время действия программы жилищные условия улучшили 3 тыс. 445 сельских семей. С помощью государства этими семьями построено и приобретено 257 тыс. кв. м жилья», — отметил губернатор.

По его словам, не менее значимым направлением является социальное и инженерное обустройство в сельской местности: строятся газопроводы, водопроводы, спортивные площадки, офисы врачей общей практики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 12 марта Владимир Путин ознакомился с работой Национального центра зерна и выступил на Форуме сельхозпроизводителей, который открылся 11 марта. Участие в форуме принимают делегации из 71 региона РФ. Это фермеры, представители сельхозкооперативов, отраслевых союзов, ассоциаций, экспертного и бизнес-сообщества, аграрной науки, руководители региональных органов управления АПК, депутаты Госдумы и Федерального Собрания. В этом году сельхозкооперативы Кубани получат гранты на 315 млн рублей.

Путин поддержал инициативу о предоставлении фермерам земли в аренду без торгов.

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