Кондратьев: жители должны четко знать, когда к ним придут комиссии по оценке ущерба

Губернатор Кубани поручил оперативному штабу в Апшеронском районе составить график подворового обхода пострадавших от наводнения домов.

По словам Вениамина Кондратьева, сейчас важно максимально ускорить процесс оценки ущерба, нанесенного жителям стихией. Только после этой процедуры люди смогут обратиться за выплатами, а также приступить к уборке домов и прилегающих участков.

«Сейчас нужно делать все, чтобы люди вернулись в свои дома. Кратно увеличивайте количество комиссий, составьте график подворового обхода. Жители должны четко знать, когда в их дома придут комиссии по оценке ущерба», — обратился губернатор к главе района Роману Герману.

После того, как ущерб будет оценен, в дома жителей будут приходить мобильные группы, так называемый трудовой десант, который будет помогать расчищать дворы и дома от песчано-гравийной смеси и ила, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные ливни прошли 24-25 октября в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек.

В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

В Хадыженске электроснабжение полностью восстановят 27 октября.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Все новости по теме:

Разгул стихии в Туапсе и Сочи

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник