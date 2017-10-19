Кондратьев: жители края не должны упрашивать чиновников включить тепло

Вопрос о начале отопительного сезона обсудили на часе контроля, который провел губернатор Кубани.
В заседании приняли участие вице-губернаторы, руководители ведомств, главы муниципалитетов по селекторной связи.
«Пока на улице 20 °С, мало кто задумывается, какой температуры батареи в помещении. Однако недели октября были довольно холодными, и в администрацию начали поступать жалобы от жителей края», — сказал Вениамин Кондратьев.
Не было тепла практически во всех микрорайонах Краснодара: на Гидрострое, в Юбилейном, Фестивальном, Комсомольском. Обращения приходили из Геленджика, Анапы, Новороссийска, станицы Ленинградской. В 17 муниципалитетах не включили отопление на социальных объектах.
«Что касается детских садов и школ, то недопустимо, чтобы здесь были перебои с теплом. Эти объекты должны быть на особом контроле у глав районов», — отметил губернатор.
Вице-губернатор Анатолий Вороновский сообщил, что меры уже приняты, до конца недели все объекты подключат, почти 2,8 тыс. котельных на 100% готовы к работе.
«Люди не требуют ничего сверхъестественного. Они хотят, чтобы в их домах было комфортно. И они не должны упрашивать чиновников включить тепло. Мы обозначили, что работаем по заявкам, давайте выполнять свои обязательства перед жителями Кубани», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 5 октября по заявочному принципу начался отопительный сезон. Подачу тепла в жилые дома начали по заявочному принципу с 11 октября.
В Новороссийске отопительный сезон начался 17 октября.
О том, как подготовить дом к отопительному сезону, смотрите здесь.
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