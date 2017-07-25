Кондратьев: жители Кубани должны иметь возможность отдыхать на Черном море

Кубанский парламент планирует принять законопроект об отмене курортного сбора для жителей края.

Освободить местных жителей от налога за отдых в регионе предложил губернатор Вениамин Кондратьев. Он обсудил инициативу на встрече с председателем ЗСК Владимиром Бекетовым. Курортный сбор начнет действовать с мая следующего года.

«Мы должны до 1 декабря продумать механизм, варианты того, каким образом курортный сбор будет взиматься. Мы будем просить, чтобы жители Краснодарского края были освобождены от курортного сбора, потому что естественно, что жители нашего региона должны иметь возможность просто отдыхать на Черноморском побережье. Мы должны подготовить такой краевой закон, который бы обеспечил в первую очередь прозрачное расходование средств, которые будут поступать от курортного сбора нашим городам-курортам. Это принципиально, в том числе для всех отдыхающих», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Курортный сбор должен быть дифференцированным, потому что каждый город будет по-своему смотреть, как использовать дополнительные средства, которые получены. Предложение о том, что нужно будет освободить жителей Краснодарского края от уплаты курортного сбора, правильное», — добавил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов.

Также платить не будут студенты, несовершеннолетние и ряд социальных льготников. Регионы смогут сами утверждать размер курортного сбора. В первый год действия закона сумма не превысит 50 рублей в сутки с человека. При этом платеж может быть и вовсе обнулен. Например, в межсезонье. В муниципальных бюджетах останется 70% от полученных денег, остальные направят в региональную казну. В рамках эксперимента курортный сбор будет действовать в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, а также в Республике Крым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума 19 июля окончательно приняла закон о введении курортного сбора. В Совете Федерации одобрили закон 25 июля. Планируется, что закон о курортном сборе на уровне Краснодарского края примут до 1 декабря.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 августа 2016 года на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма предложил ввести механизм курортного сбора, а полученные таким образом средства направлять в местные бюджеты. Мэр Геленджика Виктор Хрестин поддержал инициативу, назвав введение курортного сбора необходимой мерой.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил правительству ввести курортный сбор до марта 2017 года. Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 13 октября 2016 года предложил протестировать курортный сбор в пяти регионах России.

Кондратьев в декабре 2016 года рассказал, кто и как будет платить курортный сбор и повлияет ли его введение на турпоток. Он заявил, что в крае планируют определять курортный сбор как налоговый платеж.

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