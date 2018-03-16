Кондратьев: жители Кубани должны понимать, какие дороги отремонтируют в 2018 году

На совещании по развитию региональной автодорожной сети 16 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев акцентировал, что расходование средств дорожного фонда должно быть максимально прозрачным и понятным людям.

Объем дорожного фонда Краснодарского края в 2018 году составляет 28,2 млрд рублей. Это почти на 30% больше, чем в прошлом году.

Около 21 млрд рублей из указанной суммы планируется направить на региональные дороги. В этом году будет отремонтировано около 650 км трасс и 15 мостов. В виде субсидии муниципальным образованиям на улучшение состояния дорог местного значения предоставят 7 млрд рублей.

В текущем году предполагается восстановление 12 дорожных участков, разрушенных в результате оползней в Апшеронском районе и в Сочи. Также будет обеспечено освещение 100 км трасс в 34 населенных пунктах края.

Глава региона отметил, что в прошлом году в крае были опубликованы списки всех дорог, где будет производиться ремонт. Такую же практику необходимо применить и в этом году.

«Жители края должны понимать, какие конкретные дороги будут отремонтированы в этом году. Должен быть прозрачный и понятный график ремонтных работ, списки необходимо опубликовать в СМИ, на сайте муниципалитетов и министерства транспорта края», — поручил Вениамин Кондратьев.

Отдельно на совещании обсудили ход исполнения поручений губернатора по развитию дорожной сети, данных по итогам рабочих поездок в муниципалитеты. Так, в настоящее время завершается проектирование 19-километрового обхода станицы Ленинградской с четырьмя транспортными развязками. В эксплуатацию объект планируют ввести в 2021 году. Общий объем финансирования составит 5 млрд рублей.

К 2021 году предполагается построить обход Тимашевска протяженностью 15 км. Здесь проектируется три транспортные развязки, три путепровода, два из которых — через железную дорогу и 150-метровый мост через реку. На эти цели будет выделено 7,64 млрд рублей. Обход позволит решить проблему пробок в районе железнодорожного переезда.

«Транспортная инфраструктура, состояние дорог, их пропускная способность — для нашего региона это один из самых важных вопросов. Наши дороги — это начало нашей экономики. От того, с какой скоростью здесь едет пассажирский и грузовой транспорт, без преувеличения зависит темп развития нашего региона», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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